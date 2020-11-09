MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de yüzü gülmüyor

Ardından 4. hafta maçında evinde HES Kablo Kayserispor 'a 1-0 yenilen başkent temsilcisi, sonraki hafta ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetimindeki sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının 16. dakikasında iyi bir oyunla 2-0 öne geçmiş, maçın ilk yarısını da 3-2 önde tamamlamıştı ancak karşılaşmadan MKE Ankaragücü 5-3 mağlup ayrıldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla Atakaş Hatayspor'un A Takım Listesindeki Kovid-19 test sonuçları dolayısıyla MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

Başkent ekibi 7. hafta maçında ise deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak bu sezon üst üste üçüncü maçından da puan kazanamadı. Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile de 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü bu sezon oynadığı 6 karşılaşmada 2 kez beraberlik 4 kez de yenilgi yaşadı.

Milli maç arasına moralsiz giren MKE Ankaragücü, 8. hafta sonunda topladığı 2 puanla ligde 21. ve son sırada bulunuyor.

