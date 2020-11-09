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  4. MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de yüzü gülmüyor

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de yüzü gülmüyor

ANKARA HABERLERİ  | 09.11.2020 12:24 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ikinci haftayı bay geçen bir maçı da Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen MKE Ankaragücü, 8. hafta itibarıyla ligde galip gelmeyen tek takım. - Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşayan MKE Ankaragücü, ligde 2 puanla 21. sırada bulunuyor

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından MKE Ankaragücü, oynadığı 6 karşılaşmanın dördünden mağlup, ikisinden beraberlikle ayrıldı ve ligde galip gelemeyen tek takım oldu.

Süper Lig'de ikinci haftayı bay geçen 6. haftada evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı da konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen MKE Ankaragücü, 8. hafta maçında Fatih Karagümrük ile sahasında 2-2 berabere kalarak, galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sarı-lacivertliler ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup olurken, ikinci haftayı bu sene uygulanan sistem gereği bay geçmiş, 3. hafta deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor ile golsüz 0-0 berabere kaldı.

Ardından 4. hafta maçında evinde HES Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen başkent temsilcisi, sonraki hafta ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetimindeki sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının 16. dakikasında iyi bir oyunla 2-0 öne geçmiş, maçın ilk yarısını da 3-2 önde tamamlamıştı ancak karşılaşmadan MKE Ankaragücü 5-3 mağlup ayrıldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla Atakaş Hatayspor'un A Takım Listesindeki Kovid-19 test sonuçları dolayısıyla MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

Başkent ekibi 7. hafta maçında ise deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak bu sezon üst üste üçüncü maçından da puan kazanamadı. Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile de 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü bu sezon oynadığı 6 karşılaşmada 2 kez beraberlik 4 kez de yenilgi yaşadı.

Milli maç arasına moralsiz giren MKE Ankaragücü, 8. hafta sonunda topladığı 2 puanla ligde 21. ve son sırada bulunuyor.

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