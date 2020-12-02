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MKE’den Kırıkkale’ye silah müzesi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 02.12.2020 13:44 | Son Güncelleme

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından Kırıkkale’ye yaptırılacak silah müzesi için ihalenin yapılacağı bildirildi.Kırıkkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) silah müzesi yapımının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından Kırıkkale’ye yaptırılacak silah müzesi için ihalenin yapılacağı bildirildi.
Kırıkkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) silah müzesi yapımının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceği duyuruldu.
Açıklamada, "Bir taraftan sıkıntılı günler geçiriyoruz, diğer yandan şehrimizin yıllardır beklediği projelerin başlamasının sevincini yaşıyoruz hayırlı olsun. MKE’mize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

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