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MLKP'nin sözde Adana eyalet sekreteri Trabzon'da yakalandı

12.11.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MLKP'nin sözde Adana eyalet sekreteri Trabzon'da yakalandı

Silahlı terör örgütü MLKP'nin sözde Adana eyalet sekreteri, Trabzon'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sol terör örgütlerinin ve marjinal sol grupların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda, silahlı terör örgütü MLKP'nin sözde Adana eyalet sekreteri olan M.S'nin Trabzon'da olduğu tespit edildi.

Bölgenin arazi yapısından faydalanmak için Karadeniz bölgesine geldiği belirlenen kişinin sahte kimlik kullanarak saklandığı tespit edildi.

Dışarı çıktığında maske takarak dolaşan zanlı, güvenlik güçlerince kamera kaydına alınan takip sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının MLKP üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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