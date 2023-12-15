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  4. MLS'te gelecek yıl futbolda ilginç kurallar uygulanacak! Sakatlanan oyuncular yandı...

MLS'te gelecek yıl futbolda ilginç kurallar uygulanacak! Sakatlanan oyuncular yandı...

15.12.2023 18:30 | Son Güncelleme:
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MLS'te gelecek sezondan itibaren uygulanacak yeni kurallar açıklandı.

Amerika, futbol dünyasına yön vermeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon uygulanacak yeni futbol kurallarını açıkladılar.

MLS 2024 KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLANDI

• VAR kararları stadyumda anons edilecek.

• Sakatlanan oyuncu 15 saniyeden fazla yerde kalırsa, 2 dakika saha dışında kalması gerekecek.

• Oyundan çıkan oyuncu en yakın yerden 10 saniye içinde çıkmalı, çıkmazsa girecek oyuncu 1 dakika geç girecek.

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Amerika Ligi ekipleri, Messi ile başlayan futbolcu akımına büyük yatırım yaptı. Önümüzdeki sezondan itibaren büyük oyuncuları Amerika'ya getirmeyi planlayan ABD Futbol Federasyonu, yeni kuralı duyurmasının ardından gündeme oturdu.

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