MLS'te gelecek yıl futbolda ilginç kurallar uygulanacak! Sakatlanan oyuncular yandı...

Amerika, futbol dünyasına yön vermeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon uygulanacak yeni futbol kurallarını açıkladılar.

MLS 2024 KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLANDI

• VAR kararları stadyumda anons edilecek.

• Sakatlanan oyuncu 15 saniyeden fazla yerde kalırsa, 2 dakika saha dışında kalması gerekecek.

• Oyundan çıkan oyuncu en yakın yerden 10 saniye içinde çıkmalı, çıkmazsa girecek oyuncu 1 dakika geç girecek.

YATIRIM ÇOK BÜYÜK

Amerika Ligi ekipleri, Messi ile başlayan futbolcu akımına büyük yatırım yaptı. Önümüzdeki sezondan itibaren büyük oyuncuları Amerika'ya getirmeyi planlayan ABD Futbol Federasyonu, yeni kuralı duyurmasının ardından gündeme oturdu.





