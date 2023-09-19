MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Savaş Cebeci ile kavga eden Kaan Kazgan'ın hayatı ve biyografisi

Kaan Kazgan, Savaş Cebeci ile yaptığı kavga nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bir süredir sosyal medyada atışan ikilinin kavgası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, kavgaya tutuştu. İşte Kaan Kazgan hakkında merak edilenler...

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya'da ddoğdu.

Spora 9 yaşında Kick Boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrar MMA dövüşçüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığı da yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor. Kaan Kazgan, 2019 yılında Türkiye ve Yunanistan'ın yarıştığı Survivor programına katılarak adından söz ettirmiştir. 2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu gibi unvanları bulunan Kaan Kazgan profesyonel olarak MMA dövüşlerine çıkmaktadır.

KAAN KAZGAN VE SAVAŞ CEBECİ'NİN KAVGASI GÜNDEM OLDU

Bunun üzerine MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu ve yanına giderek kavga etti. Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'yi bir anda yere alarak kavgaya tutuştu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

"ARKADAŞLAR ŞOV BİTTİ!"

Sosyal medyada gündem olan büyük kavga sonrası Kaan Kazgan, şu açıklamyı yaptı:

"Lisansımın askıya alınacağını düşünmüyorum. Karşılıklı kışkırtma vardı. Ben zaten giderken haber bile vermiştim. Zaten yurt dışında maç yapabilmek için amatör lisansa ihtiyaç duymuyorlar. Benim için bir problem yok."

Savaş Cebeci, ise "Arkadaşlar Kaan Kazman Tuzla’ya geldi. Maç yaptık, delikanlıca bir maç oldu. Beni yendi, helal olsun." dedi.

Kaan Kazgan'ın Savaş Cebeci kavgasının ardından yaptığı ilk açıklama ise şu şekilde:

"Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları."

