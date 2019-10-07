Mynet Trend

MMA dövüşçüsü Rafael Abrahamyan, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı öldürmeye çalıştı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 07.10.2019 20:25 | Son Güncelleme

Rusya'da gerçekleştirilen MMA (Mixed Martial Arts-Karma Dövüş Sporları) organizasyonunda, Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı müsabaka sırasında öldürmeye çalıştı.

Rusya’da gerçekleştirilen MMA (Mixed Martial Arts-Karma Dövüş Sporları) organizasyonunda, Batuhan Akduman ile Rafael Abrahamyan karşı karşıya geldi. Maçı izleyenler bir süre sonra şoke edici bir olayla karşı karşıya kaldı.

Karma dövüş sporlarında rakibinin pes etmesini sağlamak için yapılan boğma hareketini uzun süre devam ettiren Rafael Abrahamyan, Batuhan Akduman’ı öldürmeye teşebbüs etti.

Maçta Batuhan Akduman’ın boğazına sarılan Rafael Abrahamyan, hakemin ayırmak istemesine rağmen boğma hareketini devam ettirmek istedi.

2

Hakemin güçlükle ayırdığı Rafael Abrahamyan, hemen Batuhan Akduman’dan uzaklaştırıldı. Fenalaşan Batuhan Akduman’a önce hakem, ardından da sağlık ekipleri müdahale etti. Nefes almakta zorlanan Batuhan Akduman, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendine gelebildi.

Sosyal medyayı sallayan bu olay sonrası Rafael Abrahamyan’a tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Rafael Abrahamyan’ın lisansının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

PARTNERBunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Masaj masasında ilişkiye girdiler!Masaj masasında ilişkiye girdiler!
Mbaye Diagne'den olay hareket!Mbaye Diagne'den olay hareket!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rafael Abrahamyan Batuhan Akduman

En Çok Okunan Trend Haberler

Masaj masasında ilişkiye girdiler!

Masaj masasında ilişkiye girdiler!

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Çok konuşulan sünnet düğününde dans ile ilgili flaş gelişme

Çok konuşulan sünnet düğününde dans ile ilgili flaş gelişme

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yok böyle transfer! Köpek karşılığında imzayı attı

Yok böyle transfer! Köpek karşılığında imzayı attı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şenol Güneş'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı

Şenol Güneş'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 14 yorum
Yenilgiye ugradik diyemeyen bir zihniyet.Nasil bir ego arkadas.Bu hayatta bazi seyleri kabullenmemiz lazim
Dedelerine sor daha önce neler olmus siz ermeniler bir türkü anca sırtından vurursunuz
@ser_ma_1988 evet, milletimizin karakteri böyle... biz ancak kalleşlikle oyuna getirilerek durdurulabiliriz. ermeni güreşçi de onu yapmış, besbelli. bizim güreşçi nizami döğüşüleceğini sanarak güreşmiş, ama diğeri her zamanki kalleşliğini göstermiş ! son zamanlarda kalleşlerle başımız belada ! mağlubiyet bize ağır geliyor, napolyon söylemiş bu sözü: "türkleri öldürebilirsiniz... ama asla mağlub edemezsiniz"... mertçe, göğüs göğüse yaptığımız savaşlarda tabii... kalleşlerle ve kalleşliklerle değil ! sen kabullenmeye devam edebilirsin !
ermeni ne bekliyorsun ki
Cinayete teşebbüsten yargılanıp tutuklanmalı.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masaj masasında ilişkiye girdiler!

Masaj masasında ilişkiye girdiler!

Mbaye Diagne gol sevincini taraftarın içkisini içerek kutladı!

Mbaye Diagne'den olay hareket!

Rıdvan Dilmen, UEFA Teknik Komitesi'ne seçildi

Rıdvan Dilmen'e büyük görev

Fabio Capello, Juventus'un Lionel Messi teklifini açıkladı

Messi için bomba transfer itirafı

Fenerbahçe'de penaltı itirazı! İşte o pozisyon

F.Bahçe'de penaltı itirazı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.