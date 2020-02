MMO Konya Şubesinde genel kurul heyecanı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesinin olağan genel kurulu öncesi mevcut başkan Aziz Hakan Altun yeniden adaylığını açıkladı.

MMO Konya Şubesi seçimli 15. olağan genel kurul toplantısı 8-9 Şubat tarihlerinde oda binasında yapılacak. Bir otelde düzenlenen basın toplantısında Meslekte Birlik Grubu adına adaylığını açıklayan mevcut başkan Aziz Hakan Altun, görev yaptıkları iki yıldan bu yana ‘Önce Vatan, sonra Konya, sonra da oda ve üyelerimiz’ anlayışı ile hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Altun, her alanda güçlü bir Konya sloganı ile şehir için projeler ve öneriler üretmeye gayret gösterdiklerini belirterek, “Konya ve bölgesinin gelişmesi için önerilerimizi ve eleştirilerimizi de bulunduğumuz her platformda dile getirdik. İlimizin daha iyi yerlere gelebilmesinin birlikte hareket ederek sadece Konya’da değil ülke genelinde güçlü bir lobi oluşturulması gerektiğini bulunduğumuz her alanda dile getirdik ve getirmeye de tekrar seçilmemiz durumunda devam edeceğiz. Bu dönemde yine odamızı en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterdik. Bu doğrultuda birçok panel, seminer ve sosyal faaliyetler gerçekleştirdik. Üyelerimizin haklarını korumaya ve mesleğimize yapılan haksızlıklara da karşı durmaya gayret gösterdik. Sadece üyelerine değil ailelerine de hizmet etmeye çalıştık. Üyelerimiz ve ailelerine birçok sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdik. Üyesinin odaya, odasının da üye ve ailesine sahip çıktığı bir anlayışla bu faaliyetlere yine devam edeceğiz” dedi.