YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. MMO Konya Şubesinde genel kurul heyecanı

MMO Konya Şubesinde genel kurul heyecanı

KONYA HABERLERİ  | 05.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesinin olağan genel kurulu öncesi mevcut başkan Aziz Hakan Altun yeniden adaylığını açıkladı.MMO Konya Şubesi seçimli 15.

MMO Konya Şubesinde genel kurul heyecanı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesinin olağan genel kurulu öncesi mevcut başkan Aziz Hakan Altun yeniden adaylığını açıkladı.
MMO Konya Şubesi seçimli 15. olağan genel kurul toplantısı 8-9 Şubat tarihlerinde oda binasında yapılacak. Bir otelde düzenlenen basın toplantısında Meslekte Birlik Grubu adına adaylığını açıklayan mevcut başkan Aziz Hakan Altun, görev yaptıkları iki yıldan bu yana ‘Önce Vatan, sonra Konya, sonra da oda ve üyelerimiz’ anlayışı ile hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.
Altun, her alanda güçlü bir Konya sloganı ile şehir için projeler ve öneriler üretmeye gayret gösterdiklerini belirterek, “Konya ve bölgesinin gelişmesi için önerilerimizi ve eleştirilerimizi de bulunduğumuz her platformda dile getirdik. İlimizin daha iyi yerlere gelebilmesinin birlikte hareket ederek sadece Konya’da değil ülke genelinde güçlü bir lobi oluşturulması gerektiğini bulunduğumuz her alanda dile getirdik ve getirmeye de tekrar seçilmemiz durumunda devam edeceğiz. Bu dönemde yine odamızı en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterdik. Bu doğrultuda birçok panel, seminer ve sosyal faaliyetler gerçekleştirdik. Üyelerimizin haklarını korumaya ve mesleğimize yapılan haksızlıklara da karşı durmaya gayret gösterdik. Sadece üyelerine değil ailelerine de hizmet etmeye çalıştık. Üyelerimiz ve ailelerine birçok sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdik. Üyesinin odaya, odasının da üye ve ailesine sahip çıktığı bir anlayışla bu faaliyetlere yine devam edeceğiz” dedi.

"Her zaman Önce Vatan diyeceğiz"
Tekrar seçilmeleri durumunda kendisine bağlı dört temsilcilikle beraber yaklaşık iki bin 900’ün üzerinde üyesi ile mesleki sorunlara çözümler üreteceklerini ifade eden Altun, “Her zaman ‘Önce Vatan’ diyerek, ülke ve bölgemizdeki gelişmeleri takip edeceğiz. Bu doğrultuda ülke ve bölge çıkarlarını önde tutan her türlü projeye destek olacağız. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile görüşerek, bölgemiz için projeler üretmeye ve çözümler sunmaya da devam edeceğiz. Kanun ve yönetmelikleri ön planda tutarak hiçbir siyasi, düşünce ve inancı ayırt etmeden ‘Halka hizmet Hakka hizmettir’ anlayışı ile çalışacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifiMHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Valilik fırtına uyarısı yaptı

Valilik fırtına uyarısı yaptı

Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ağır yaralı

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

İşitme kaybında erken teşhis önemli

İşitme kaybında erken teşhis önemli

Eskişehir’in 2019 nüfus sayım sonuçları

Eskişehir’in 2019 nüfus sayım sonuçları

Konya Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:44
Öğle
13:09
İkindi
15:58
Akşam
18:23
Yatsı
19:41

Konya Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Büşra Eczanesi
Karatay
Şenyuva Eczanesi
Karatay
Akça Eczanesi
Selcuklu
Ferah Eczanesi
Selcuklu
Hekimoğlu Eczanesi
Selcuklu
Natura Eczanesi
Selcuklu
Özekin Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Konya’da kulaklı orman baykuşu bulundu

Konya’da kulaklı orman baykuşu bulundu

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.