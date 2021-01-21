YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Mobil ekipler vatandaş ve esnafın yanında

Mobil ekipler vatandaş ve esnafın yanında

21.01.2021 15:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın insana dokunan projelerinin başında gelen, yaşlı ve engellileri kapsayan hizmeti gönülleri fethetmeye devam ediyor.Her gün Mustafakemalpaşa sokaklarını arşınlayan güler yüzlü saha ekibi, ilçenin en büyük pazarında tezgâh başına geçerek esnaflara yardım etti o an karşılarında satış yapan mobil ekibini gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın insana dokunan projelerinin başında gelen, yaşlı ve engellileri kapsayan hizmeti gönülleri fethetmeye devam ediyor.
Her gün Mustafakemalpaşa sokaklarını arşınlayan güler yüzlü saha ekibi, ilçenin en büyük pazarında tezgâh başına geçerek esnaflara yardım etti o an karşılarında satış yapan mobil ekibini gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Pazar esnafına ve vatandaşlara taleplerini soran mobil saha ekibi tek tek not alıp ilgili birime iletirken, halkın belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti ve Başkan Mehmet Kanar’a olan güveni de ön plana çıktı.
Salgın süreci, kısıtlamalar ve hava muhalefetinin oluşturduğu zorlu süreçte esnafların yanında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Bir yandan Mobil Saha Ekibimizle birlikte yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına koşarken, diğer yandan pazarcı esnafımıza tezgahta yardım ediyoruz. Pazar yeri esnafımızla oluşturduğumuz bu güçlü enerjiyi bir gelenek haline getireceğiz. İnşallah bu zorlu günleri de el birliğiyle aşacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

Bursa Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:14
Öğle
13:20
İkindi
15:53
Akşam
18:16
Yatsı
19:38

Bursa Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Derman Sağlık Eczanesi
Nilufer
Derman Sağlık Eczanesi
Nilufer
Derman Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Kent yaşamını bırakıp Uludağ'a yerleşen çift sıra dışı hayat sürüyor

Kent yaşamını bırakıp Uludağ'a yerleşen çift sıra dışı hayat sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan "Enerji Sektörü İstişare Toplantısı"nda konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan "Enerji Sektörü İstişare Toplantısı"nda konuştu:

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık: "Gemlik’in 50 yıllık su sorununu çözecek Büyük Kumla barajı bitme aşamasında"

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık: "Gemlik’in 50 yıllık su sorununu çözecek Büyük Kumla barajı bitme aşamasında"

DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Her türlü tehdit ve şiddetin karşısındayız"

DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Her türlü tehdit ve şiddetin karşısındayız"

Hayvan pazarında üreticilerin yüzü gülüyor

Hayvan pazarında üreticilerin yüzü gülüyor

Hayvan pazarında üreticilerin yüzü gülüyor

Hayvan pazarında üreticilerin yüzü gülüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.