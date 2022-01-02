Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi 15. Mobilya Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanı gören iş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.



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