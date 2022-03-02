Mobilya sektörünün İzmir buluşması MODEKO, 362 firmanın katılımıyla başladı

İZMİR (AA) - Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı - MODEKO, 33’üncü kez kapılarını açtı.

Fuar İzmir’de EXPO Nobel ve Efor Fuarcılık şirketleri tarafından 50 bin 750 metrekare alanda 362 firmanın katılımıyla düzenlenen fuarın açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mobilya sektörünü İzmir’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sektörün her yıl büyüyerek dış ticaret fazlası verdiğini kaydeden Soyer, geçen yıl ihracat rekoru kıran sektörün bu yılı da rekorla kapatacağına inandığını belirtti.

Soyer, MODEKO'nun bu yıl 50 ülkeden sektör temsilcisini ağırladığına dikkati çekerek dünyanın en çok mobilya ihraç eden 5 ülkesinden biri olma hedefi kapsamında önemli iş bağlantıları kurulmasını beklediklerini ifade etti.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç de bu haftanın sektör için bayram niteliği taşıdığını kaydetti.

Son 10 yılda Türk mobilya sektörünün dünyada adından söz ettirir hale geldiğini vurgulayan Güleç, başarının temelinde mobilyacıların müteşebbis ruhunun bulunduğuna işaret etti.

Türk mobilya sektörünün 4,3 milyar dolarla dünyanın 8. büyük ihracatçısı olduğunu aktaran Güleç, dünya mobilya ticaretinden yüzde 5 pay almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Güleç, kısa süre önce İstanbul Mobilya Fuarı'nda zabıtaların reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istemesinin tepkilere neden olduğunu hatırlatarak, bu durumun yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğini, konuyu mahkemeye götürdüklerini bildirdi.

- 750 markanın tanıtımı yapılıyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise 3 salonda düzenlenen fuara talebin yoğun olduğunu, alanların günler öncesinden dolduğunu belirterek, "Bu yoğun talep, fuarın başarılı geçeceğinin göstergesi." dedi.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, mobilya sektörünün ihracatta yerli kaynakları kullandığına dikkati çekerek, "Dünya standartlarında üretim yapan işletmeler var. Sektör dünyaya ürün satıyor. Teknolojik kapasitesi yüksek. Ürün yelpazesini her geçen yıl artırıyor." ifadelerini kullandı.

Mobilya üreticileri, distribütörler ve toptancıları buluşturan fuara Fransa, İtalya, Azerbaycan ve Malezya başta olmak üzere 15 ülkeden firmalar katılıyor. Toplam 750 markanın tanıtımının yapıldığı fuara özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden alım heyetlerinin geldiği bildirildi.

Fuar, 6 Mart’ta sona erecek.

