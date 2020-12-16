Mobilyacılar 2021'de ihracatı artırmayı hedefliyor

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın sektörün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Mobilya sektörü için 2021 özel bir yıl olacak. Dünya çapında yüzde 2 olan ihracat payımızı gelecek yıl yüzde 3'e çıkaracağımızdan eminiz." dedi.

Taklacı, AA muhabirine, Türk mobilya sektörü açısından 2020 yılını değerlendirerek, 2021 için beklentilerini anlattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomi ve sağlık sorunlarının birçok sektörü etkilediğini ifade eden Taklacı, bu olumsuzluklara rağmen kendi iş kollarının hızla büyümeye devam ettiğini söyledi

Taklacı, son yıllarda artan iş hacimlerinin daha da yükselmesini beklediğine işaret ederek, "Mobilya üretimi ve ihracatı konusunda dünyada 8'inci sıraya yükseldik. Her geçen yıl azalan mobilya ithalatı da bu yıl 550 milyon dolar civarında seyretti. Özellikle salgın nedeniyle büyük tesislerin kısmi çalışma modeline geçmesi, Siteler tarzı butik üretici esnafın önünü açtı. Üretimin büyük bölümünü küçük ve orta ölçekli esnaf gerçekleştirdi." diye konuştu.