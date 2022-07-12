Modacı Gülşah Saraçoğlu üstsüz pozlarıyla nefes kesti! Instagram'ı yaktı...

Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı üstsüz pozlarla adeta Instagram'ı yaktı. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerini büyüleyen güzel modacı, son olarak üstsüz tekne pozlarıyla olay yarattı. Saraçoğlu fit fiziği ve cesur pozuyla dikkat çekti.

ÜSTSÜZ POZLARIYLA INSTAGRAM'I YAKTI

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından yürek yakan paylaşımlara imza atmaya devam ediyor.

Son olarak üstsüz pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Saraçoğlu, güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

Düzgün fiziği ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Saraçoğlu'nun cesur pozları resmen olay yarattı.

MİNİ ETEKLİ ROMAN KONSEPTİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Roman konseptiyle giyindiği mini elbiseli pozlarını paylaşan Gülşah saraçoğlu, güzelliğiyle dikkat çekmişti.

Oldukça tatlı ve şık bir havası olan güzel modacının bu paylaşımlarına beğeni ve yorum yağmıştı.





