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Modacı Gülşah Saraçoğlu üstsüz pozlarıyla nefes kesti! Instagram'ı yaktı...

12.07.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyesi olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Her paylaşımıyla güzelliğini ön plana çıkaran ünlü modacı, son olarak üstsüz tekne pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu üstsüz pozlarıyla nefes kesti! Instagram'ı yaktı...

Modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı üstsüz pozlarla adeta Instagram'ı yaktı. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerini büyüleyen güzel modacı, son olarak üstsüz tekne pozlarıyla olay yarattı. Saraçoğlu fit fiziği ve cesur pozuyla dikkat çekti.

ÜSTSÜZ POZLARIYLA INSTAGRAM'I YAKTI

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından yürek yakan paylaşımlara imza atmaya devam ediyor.

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Son olarak üstsüz pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Saraçoğlu, güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

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Düzgün fiziği ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Saraçoğlu'nun cesur pozları resmen olay yarattı.

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MİNİ ETEKLİ ROMAN KONSEPTİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Roman konseptiyle giyindiği mini elbiseli pozlarını paylaşan Gülşah saraçoğlu, güzelliğiyle dikkat çekmişti.

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Oldukça tatlı ve şık bir havası olan güzel modacının bu paylaşımlarına beğeni ve yorum yağmıştı.

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doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu Instagram göğüs dekolte
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