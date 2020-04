Modacılığı bıraktı maske dikiyor

Mersinli moda tasarımcısı Latife Şengül, korona virüsle mücadele destek vermek amacıyla evinde maske dikmeye başladı. Modacılığa bir süre ara veren Şengül, komşusuyla birlikte günde yaklaşık 200 maske dikerek Mezitli Belediyesine teslim ediyor.

Yeni tip korona virüsün (Kovid-19) en yoğun hissedildiği günümüzde Mezitli Belediyesi, tüm ihtiyaç sahiplerine maske ve gıda kolisi ulaştırmaya devam ediyor. Virüse karşı mücadele eden Mezitli Belediyesinin en büyük destekçisi de gönüllüler oluyor. Gönüllülerle birlikte el ele vererek maske üretimine başlayan Mezitli’de her gün binlerce maske üretiliyor. Her evin birer atölyeye dönüştürüldüğü ilçede, komşusu Kezban Erhuy’la birlikte maske üretmeye başlayan modacı Latife Şengül de her gün 200 maske dikerek belediye ekiplerine teslim ediyor.

“Elbise dikiyordum şimdi maske dikmeye başladım”

Mesleğinin stilistlik olduğunu ifade eden Latife Şengül, “Sosyete pazarında esnaflık yapıyordum. Virüs dolayısıyla mecburen eve kapanınca bir şeyler yapmak istedim. Belediyemizin bu kampanyasını duyunca hemen müracaat ettim. Evimde zaten bir atölyem var. Belediyemizde sağ olsun çok ilgilendi. Hemen kumaş, lastik gibi malzemeleri temin ettiler. Hemen işe koyuldum. Günde 150-200 adet maske dikebiliyorum. Aslında bana bu fikri veren komşum Kezban Erhuy da destek verip üretime katılınca bu sayıyı daha da çoğaltabiliyoruz. Bana bu konuda destek veren Başkanımız Neşet Tarhan başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza, gönüllülerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu bir sorumluluk ve ben de bu sorumlulukta üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum” dedi.