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Modacılığı bıraktı maske dikiyor

MERSİN HABERLERİ  | 16.04.2020 14:04 | Son Güncelleme

Mersinli moda tasarımcısı Latife Şengül, korona virüsle mücadele destek vermek amacıyla evinde maske dikmeye başladı.

Mersinli moda tasarımcısı Latife Şengül, korona virüsle mücadele destek vermek amacıyla evinde maske dikmeye başladı. Modacılığa bir süre ara veren Şengül, komşusuyla birlikte günde yaklaşık 200 maske dikerek Mezitli Belediyesine teslim ediyor.
Yeni tip korona virüsün (Kovid-19) en yoğun hissedildiği günümüzde Mezitli Belediyesi, tüm ihtiyaç sahiplerine maske ve gıda kolisi ulaştırmaya devam ediyor. Virüse karşı mücadele eden Mezitli Belediyesinin en büyük destekçisi de gönüllüler oluyor. Gönüllülerle birlikte el ele vererek maske üretimine başlayan Mezitli’de her gün binlerce maske üretiliyor. Her evin birer atölyeye dönüştürüldüğü ilçede, komşusu Kezban Erhuy’la birlikte maske üretmeye başlayan modacı Latife Şengül de her gün 200 maske dikerek belediye ekiplerine teslim ediyor.

“Elbise dikiyordum şimdi maske dikmeye başladım”
Mesleğinin stilistlik olduğunu ifade eden Latife Şengül, “Sosyete pazarında esnaflık yapıyordum. Virüs dolayısıyla mecburen eve kapanınca bir şeyler yapmak istedim. Belediyemizin bu kampanyasını duyunca hemen müracaat ettim. Evimde zaten bir atölyem var. Belediyemizde sağ olsun çok ilgilendi. Hemen kumaş, lastik gibi malzemeleri temin ettiler. Hemen işe koyuldum. Günde 150-200 adet maske dikebiliyorum. Aslında bana bu fikri veren komşum Kezban Erhuy da destek verip üretime katılınca bu sayıyı daha da çoğaltabiliyoruz. Bana bu konuda destek veren Başkanımız Neşet Tarhan başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza, gönüllülerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu bir sorumluluk ve ben de bu sorumlulukta üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum” dedi.

“Elimizden geliyorsa en büyük ihtiyaç olan maskeyi neden üretmeyelim?”
Şengül’ün birlikte maske diktiği komşusu Kezban Erhuy ise böyle bir sosyal projeye katkıda bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Erhuy, “Şu an en büyük ihtiyaç maske ve biz bunu üretebiliyorsak neden yapmayalım? Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Bütün dünya bizim ve sağlık her şeyden önemli. Bu işi devam ettirmemiz gerekiyor. Bu konuda destek istendiği müddetçe biz varız. Bu kampanyayı sosyal medyadan duyunca hemen kabul ettik. Dünyayı saran salgınla ilgili harekete geçtik ve çok çabuk geri dönüşüm aldık. Hanımlarımıza çağrım, evde otururken sadece mutfakta kalmayın, bu tür sosyal dayanışmalara da el atın. Belediyemiz tüm imkanları sağlıyor, siz de maske dikmeye başlayın” ifadelerini kullandı.

Başkan Tarhan arayarak teşekkür etti
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Latife Şengül ve Kezban Erhuy’u telefonla arayarak virüse karşı verilen mücadelede verdik destek dolayısıyla teşekkür etti. Kadınlara verilen desteğin ülkeye verilen destek olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, “Ülkemizin kadınlarla kalkınacağına inanıyorum. Kadınlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Bütün kadınlar bir şey yapsın istiyorum. Sizin gibi gönüllü kadınlarımız bize her zaman destek veriyorlar. Teşekkür ederim. Hiçbir vatandaşımızı virüse teslim etmemek için çalışıyoruz. Bu konuda gönüllülerimizin verdiği destek gücümüze güç katıyor. Virüs değil, biz kazanacağız. En kısa zamanda hayat normale döner ve ben de bizzat ziyaretinize gelirim. Siz bir adım atarsanız, biz 100 adım atarız” diye konuştu.

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