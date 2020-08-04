Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı

Top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı. Maruz kaldığı şiddeti sosyal medya hesabından paylaşarak isyan eden modelin, olaylı gecesinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

OLAYLI GECENİN KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Basına sızan görüntülerde ünlü mankenin sevgilisi tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Görüntülerde model bir süre yürüdükten sonra bir anda yere düşüyor. Kamera görüntülerinde sevgilisi tarafından darp edildiği ileri sürülen model, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu çılgınlık. Erkek arkadaşım bana vurmadı. Görüntülerde yaşadığım darp sonrasında erkek arkadaşımın beni sakinleştirdiği görülüyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Tatil için Türkiye'de olan model Daria Kyryliuk, arkadaşlarıyla tatil için geldiği Çeşme'de turistlik bir mekanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini iddia etti. Instagram hesabından kanlar içinde kalan yüzünün fotoğrafını paylaşan model, kısa sürede gündem oldu. Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Konu hakkında açıklama yapan mekan işletmesi ise iddiaları kabul etmedi.