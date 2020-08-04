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Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 10:41 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Daria Kyryliuk, sosyal medya hesabından kanlar içinde kalan yüzünün fotoğrafını paylaşarak Çeşme'deki bir mekanın güvenlik görevlisi tarafından darp edildiğini söyledi. Kısa sürede gündem olan modelin şiddet gördüğü geceye ait görüntüler ortaya çıktı.

Top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı. Maruz kaldığı şiddeti sosyal medya hesabından paylaşarak isyan eden modelin, olaylı gecesinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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OLAYLI GECENİN KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Basına sızan görüntülerde ünlü mankenin sevgilisi tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Görüntülerde model bir süre yürüdükten sonra bir anda yere düşüyor. Kamera görüntülerinde sevgilisi tarafından darp edildiği ileri sürülen model, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu çılgınlık. Erkek arkadaşım bana vurmadı. Görüntülerde yaşadığım darp sonrasında erkek arkadaşımın beni sakinleştirdiği görülüyor" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Tatil için Türkiye'de olan model Daria Kyryliuk, arkadaşlarıyla tatil için geldiği Çeşme'de turistlik bir mekanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini iddia etti. Instagram hesabından kanlar içinde kalan yüzünün fotoğrafını paylaşan model, kısa sürede gündem oldu. Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Konu hakkında açıklama yapan mekan işletmesi ise iddiaları kabul etmedi.

Daria Kyryliuk'u kim darp etti! Mekandan açıklama geldiDaria Kyryliuk'u kim darp etti! Mekandan açıklama geldi

Momo Beach sahibi Burak Beşer, "Bizde kendimizi ilginç bir karalama kampanyası içinde bulduk. Açıkçası çok şaşkınız. O yüzden açıklama yapma gereği hissettik. Olay işletmemizin dışında ve alakası olmayan yerde gerçekleşmiştir. Olay iki farklı misafir arasında olmuştur. Ne çalışanlarımızla ne de bizimle hiçbir alakası yoktur. İki farklı olay var. Bir tanesi tartışmadan ibaret, bu bizim bildiğimiz tarafı. Bilmediğimiz, buradan çıktıktan sonra. Kendisiyle burada tanıştık arkadaş gruplarıyla da burada tanıştık, defalarca geldiler hiçbirinde bir problem yaşamadılar. Geçen günkü olay bizi üzdü. Olan şeyi söylüyoruz, yalan söylemiyoruz görgü tanıkları şahitler de var bizde hukuksal yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise modelin maruz kaldığını iddia ettiği şiddet için "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

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