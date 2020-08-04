Daria Kyryliuk'u kim darp etti! Mekandan açıklama geldi

Yüzü kanlar içinde fotoğraf paylaşan Daria Kyryliuk, 'Plajın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kız arkadaşımın yüzüne yumruk atıldı, çok kötü yaralandık. Polise ayrıntılı ifade verdik.' açıklamasında bulundu.

Daria Kyryliuk'un bu açıklamasının ardından Momo yetkilileri yazılı bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"31 Temmuz Cuma günü The Beach of Momo’nun otopark kısmında, iki farklı grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak için güvenlik ekibimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. Momo’da geçirdiği vakitlerde kendi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk’a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım'ın, evine gittigi ve komşusuyla da kavga ettiği ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir.

2 Ağustos Pazar günü, Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. Güvenlik ekibimiz, iki grup arasında çıkan tartışmayı büyük bir özveri ile sonlandırmak için büyük çaba harcamıştır.