Daria Kyryliuk'u kim darp etti! Mekandan açıklama geldi

"31 Temmuz Cuma günü The Beach of Momo ’nun otopark kısmında, iki farklı grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak için güvenlik ekibimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. Momo’da geçirdiği vakitlerde kendi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk’a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım'ın, evine gittigi ve komşusuyla da kavga ettiği ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir.

Olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra paylaşımın yapılması ve konunun “güvenlik darbesi” olarak yansıtılmasının yaşanan gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur.



İlgili kişinin dahil olduğu arkadaş grubunun da 2 Ağustos Pazar günü tekrar The Beach of Momo’ya geldiğini bilginize sunarız. The Beach of Momo olarak, her zaman saygı ve sevgi çerçevesinde, tüm konuklarımızın güven içinde, keyifli vakit geçirmesi için çalışıyoruz

Sadece kadınlara değil hiçbir konuğumuza uygunsuz müdahalede bulunulması kabul edilemez. Bizler de gerekli işlemleri başlatarak, konuyu yakından takip ediyoruz" şeklinde açıklama yaptılar.