Modern altyapı için Ören’de çalışmalar başladı

Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ören Mahallesi’nde başlattığı kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarda bugüne kadar 1450 metre kanalizasyon hattı tamamlandı.

Ören Mahallesi modern altyapıya kavuşacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje çerçevesinde Ören sınırları içerisinde 7 bin 852 metre terfi hattı, 13 bin 380 metre parsel hattı, 48 bin 315 metre şebeke ve kolektör hattı ile 4 adet terfi merkezi yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Ören Mahallesi modern altyapıya kavuşacak.

İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ DE YAPILACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ören Mahallesi’ne kanalizasyon hattının yanı sıra 77 Milyon TL yatırımla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapılacak. İmzaları geçtiğimiz aylarda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve yüklenici firma yetkilileri tarafından İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde çalışmaların kısa sürede başlaması bekleniyor. Ören’in 2039 nüfusuna göre 4.000 m3/gün olarak planlanan arıtma tesisinin kapasitesi 20.000 nüfusa göre planlandı. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinde, mekanik ön arıtma, azot ve fosfor giderimle ileri biyolojik arıtım, çamur susuzlaştırma, koku giderimi, SCADA sistemi ile otomasyon kontrolü yer alacak.

