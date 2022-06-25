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Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali

25.06.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekler kategorisinde Güney Koreli sporcu Woongtae Jun şampiyon oldu

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Türkiye'de ilk kez düzenlediği Dünya Kupası Finali'nin erkekler kategorisinde Güney Koreli sporcu Woongtae Jun şampiyon oldu.

Ankara Atlı Spor Kulübünde devam eden organizasyonda erkekler kategorisi final müsabakaları gerçekleştirildi.

Organizasyonda bin 508 puan alan Güney Koreli sporcu Woongtae Jun ilk sırayı alırken, yine Güney Kore'den Changwan Seo bin 498 puanla ikinci, Macaristan'dan Csaba Bohm da bin 485 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Dünya Kupası Finali yarın karışık bayrak yarışı ile sona erecek. Yarışta Türkiye'yi İlke Özyüksel ile Buğra Ünal ikilisi temsil edecek.

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