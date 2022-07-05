Modern pentatlonun yeni disiplini "engel parkuru"nda başarı umudu yüksek

FATİH GAZİOĞLU - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından binicilik yerine getirilen yeni disiplin "engel parkuru"nda Türk sporcuların başarılı olduğunu söyledi.

Veli Ozan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ev sahipliğinde dünyada ilk kez Ankara'da gerçekleştirilen test yarışına yerli ve yabancı çok sayıda sporcu katıldığını hatırlatarak, "Türk sporcularımız Selen Gülel ile Berkay Koryucu da yer aldı. Testlerde oldukça başarılı oldular. O açıdan çok ümitliyim." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan bu yana dönüşüm yaşandığına dikkat çeken Çakır, "Bu yeni disiplin 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana düşünülen bir değişiklikti. UIPM, Dünya Engel Federasyonu iş birliğiyle en son 'engel parkuru'nda karar verdi." ifadelerini kullandı.

Engel parkuru branşı yarışının ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilmesinin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Bundan önce Dünya Kupası 4. etabının finalini gerçekleştirmiştik. Tüm katılımcılar buradan büyük memnuniyetle ayrıldılar. Yeni branş bize de çok uygun. Test yarışlarında Türk sporcular çok başarılıydı. Yeni disiplini birçok sporcuyla test etme imkanı bulduk. Dünya şampiyonları, olimpiyat sporcularıyla yarıştılar. Biz açıkçası binicilikle ilgili çok gelişme kaydetmiştik. Biniciliğin çıkmasına ilk başta üzülmüştük. Ancak şu an da sporcularımızın yeni disipline çok çabuk adapte olduklarını görmek bizi sevindirdi. Bu ekipmanları oluşturan ilk ülke biz olduğumuz için, muhtemelen ilk tesisleşmeyi de biz gerçekleştireceğiz ve bunu sporcularımızın hizmetine sunacağız."

- "Amacımız önümüzdeki 3 olimpiyatta da Türkiye'yi zirveye çıkarmak"

Veli Ozan Çakır, yabancı sporcuların Türkiye'den memnun ayrıldıklarını dile getirdi.

Yılın en yüksek parkurunun Ankara'da koşulduğunu aktaran Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Modern pentatloncular Ankara'da bindikleri atlara başka ülkelerde binmediler. Macaristan, Bulgaristan, Mısır gibi ülkelerde 80-90 santimetrelik parkurlar koşulurken, burada 110 santimetreydi. Her açıdan baktığımızda çok başarılı bir organizasyon oldu. Birçok genç sporcumuz burada yarışma tecrübesi edindi. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda inanıyorum ki yeni disiplinde de kürsüde yer alacağız. Amacımız önümüzdeki 3 olimpiyatta da Türkiye'yi zirveye çıkarmak."

