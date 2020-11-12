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Modern tesiste yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı

MANİSA HABERLERİ  | 12.11.2020 18:02 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir hizmet veremeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Tesisleri içerisinde bulunan yüzme havuzu, yeniden sporcuların hizmetine açıldı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Tesisleri içerisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu, korona virüs nedeniyle bir süredir hizmet vermiyordu.

Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir hizmet veremeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Tesisleri içerisinde bulunan yüzme havuzu, yeniden sporcuların hizmetine açıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Tesisleri içerisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu, korona virüs nedeniyle bir süredir hizmet vermiyordu. Modern tesis, gerekli hijyen tedbirleri alınarak yeniden sporcuların hizmetine açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç da, Tarık Almış Spor Tesislerini ziyaret ederek, pandemiye karşın alınan önlemleri inceledi. Başkan Güzgülü’ye alınan önlemler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Koordinatörü Alparslan Kaya, “Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan tesisimizde, bakım çalışması gerçekleştirdik. Bakım çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte, gerekli hijyen koşullarını sağlayarak Manisalı vatandaşlarımızın yeniden hizmetine açtık. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği tesisimizde havuzumuzu, kısa süre içerisinde, eskisi gibi yetişkinlerin hizmetine açmayı planlıyoruz” dedi.

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