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Modi'nin Rajapaksa’ya baskı yaptığı iddiasında bulunan Sri Lankalı yetkili istifa etti

13.06.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modi'nin Rajapaksa’ya baskı yaptığı iddiasında bulunan Sri Lankalı yetkili istifa etti

Sri Lanka'nın ana enerji şirketi Ceylon Elektrik Kurulu (CEB) Başkanı MMC Ferdinando, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’ya baskı yaptığı" yönünde ortaya attığı iddiadan günler sonra istifa etti.

Indian Express’in haberine göre, Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekara, Twitter’da yaptığı açıklamada, Ferdinando'nun istifasının kabul edildiğini aktardı.

Wijesekara, CEB Başkan Yardımcısı Nalinda Illangakoon'un Ferdinando'nun görevini devralacağını bildirdi.

Ferdinando, Modi'nin Kuzey Mannar bölgesindeki yenilenebilir enerji projesini Adani Grup'a vermesi için Rajapaksa’ya baskı yaptığı iddiasında bulunmuştu.

Rajapaksa'nın "Modi'nin arkadaşlarının ada ülkesinin arka kapısından girmesine" yardım ettiğini öne süren muhalefet, ülkede siyasi tartışma başlatmıştı.

- Modi'nin Rajapaksa’ya enerji projesini Adani’ye vermesi için baskı yaptığı iddiası

Ferdinando, 10 Haziran'da, Kamu İşletmeleri Meclis Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, Rajapaksa'nın kendisine Modi'nin 500 megavatlık bir rüzgar santrali projesinin Adani Grup'a verilmesinde ısrar ettiğini söylediğini iddia etmiş, dün ise "duygusallaştığı" için yanlış beyanda bulunduğunu ifade ederek söz konusu iddialarını geri çektiğini açıklamıştı.

Rajapaksa, Ferdinando'nun iddialarını "şiddetle reddeden" bildiri yayınlamıştı.

- Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakan'ın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

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