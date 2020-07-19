Modric ve Hakimi de BB Erzurumspor’u tebrik etti

TFF 1. Lig’in 34. hafta maçında Ümraniyespor’u 4-1 mağlup ederek Hatayspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan ikinci takım olan BB Erzumspor’u dünyaca ünlü futbolcular tebrik etmeye devam ediyor.
Frank Ribery ve İspanyol devi Real Madrid’in forveti Karim Benzema dün Erzurumspor’u şampiyonluğundan dolayı tebrik etmişti. Bugün de Borussia Dormunt forması giyen Achraf Hakimi ve Real Madrid’in yıldızı Luka Modric, Erzurumspor’u tebrik eden diğer yıldızlar oldu.
(İHA)
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