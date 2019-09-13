Mohamed Elneny: Beşiktaş'ta iz bırakmak istiyorum

Kulübün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Elneny, Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Her şey gerçekten çok güzel. Herkes yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Burada gerçekten kendimi ailede gibi hissediyorum." dedi.

İzlediği ilk Beşiktaş maçındaki atmosferin çok güzel olduğunu aktaran Mısırlı futbolcu, "Her şeyden önce stat muazzam. Taraftarımız muhteşemdi. Maçın başından sonuna kadar hiç susmadılar. Bir oyuncu için taraftarın bu kadar büyük destek vermesi, oyunun her anında arkanızda olduğunu hissettirmesi çok önemli." diye konuştu.

Mohamed Elneny, hedefleri olan bir kulübe geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Benim için şampiyonluk, kupa, Avrupa Ligi'nde hedefi olan, ilerlemeye açık bir kulüp olması çok önemliydi. Hedefsiz bir takıma gitmek istemiyordum ve bu beni cezbetti. Beşiktaş geçen sezon şampiyon olmamış olabilir, kupada yer almamış olabilir, belki de bu yüzden benim için önemli bir fırsattı. Çünkü hedeflerime ulaşarak hem kendi adıma hem de takım adına iz bırakacak bir iş yapmak istiyorum. Hedefleri olan bir kulüp olduğu için burayı seçtim."