Mohamed Salah, Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul etti!

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun kadrosunu yapılandırmaya yavaş yavaş başlayan Fenerbahçe'den Mohamed Salah operasyonu geldi.

20 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ, AVRUPA'YA YEŞİL IŞIK YAKTI

Salah cephesinin Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade edilirken, oyuncunun yıllık tam 20 milyon Euro garanti ücret talep ettiği öğrenildi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ ANİDEN DURDURULDU

Salah cephesinden alınan bu olumlu dönüş ve dev maaş talebi sonrası Fenerbahçe yönetimi, pazarlıkları ilerletmek adına üçüncü görüşmeyi Galatasaray derbisinin hemen sonrasına planlamıştı. Ancak kulüpte yaşanan son gelişmeler transferin gidişatını bir anda değiştirdi.