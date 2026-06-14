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Brezilya, Dünya Kupası’na beraberlikle başladı

2026 Dünya Kupası C Grubu’nun ilk maçında turnuvanın favori takımlarından Brezilya, Fas ile 1-1 berabere kaldı.

Brezilya, Dünya Kupası’na beraberlikle başladı

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nun ilk maçında Brezilya ile Fas, New York New Jersey Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Brezilya, Dünya Kupası’na beraberlikle başladı 1

  1. dakikada Brahim Diaz’ın pasında topla buluşan Saibari aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı ve Fas’ı 1-0 öne geçirdi.

Brezilya, Dünya Kupası’na beraberlikle başladı 2

  1. dakikada Brezilya, Vinicius Junior’un ceza sahası sol çaprazdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Brezilya bir sonraki maçını Haiti ile Fas da İskoçya ile oynayacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Fas dünya kupası
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