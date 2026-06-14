Brezilya, Dünya Kupası’na beraberlikle başladı

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nun ilk maçında Brezilya ile Fas, New York New Jersey Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
- dakikada Brahim Diaz’ın pasında topla buluşan Saibari aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı ve Fas’ı 1-0 öne geçirdi.
- dakikada Brezilya, Vinicius Junior’un ceza sahası sol çaprazdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Brezilya bir sonraki maçını Haiti ile Fas da İskoçya ile oynayacak.
Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır
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