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Yabancı gazeteci ile Hakan Çalhanoğlu arasında dikkat çeken diyalog!

A Milli Takım'ın Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından konuşan Hakan Çalhanoğlu, yenilgiye rağmen oyunun kontrolünün Türkiye'de olduğunu savundu. Kaptan, "Avustralya iki fırsat buldu ve değerlendirdi. Maça hükmeden taraf bizdik ancak gol atamadık" ifadelerini kullandı.

Yabancı gazeteci ile Hakan Çalhanoğlu arasında dikkat çeken diyalog!
Burak Kavuncu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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A Milli Takım'ın Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin maç öncesi yapılan iddialı açıklamaları hatırlatması üzerine deneyimli futbolcu, yenilgiye rağmen oyunun kontrolünün Türkiye'de olduğunu savundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN AVUSTRALYA SORUSUNA NET YANIT: "OYUNA HÜKMEDEN BİZDİK"

Yabancı gazeteci ile Hakan Çalhanoğlu arasında dikkat çeken diyalog! 1

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci, "Dün Türkiye'nin daha yetenekli bir takım olduğunu ve maça hükmedeceğinizi söylemiştiniz. Ne yanlış gitti? Avustralya'nın performansına şaşırdınız mı?" sorusunu yöneltti.

Bu soru üzerine söz alan Hakan Çalhanoğlu, Avustralya'nın galibiyete rağmen oyunun genelinde üstün olan tarafın Türkiye olduğunu ifade etti.

Çalhanoğlu açıklamasının devamında, "Sizinle aynı fikirde değilim. Bugün oyunu tamamen bizim domine ettiğimizi herkes gördü. Avustralya sadece geride bekledi ve iyi savunma yaptı. İki uzun top attılar ve golü buldular. Yani... Bunlar bizim hatalarımız. Eğer 90 dakika boyunca oyunu kontrol edip gol atamıyorsanız; bu, her saniye, her dakika maça odaklanmanız ve asla pes etmemeniz gerektiği anlamına gelir. Bence iyi bir maç çıkardık. Tek yapamadığımız şey... gol atmaktı." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, Avustralya yenilgisi sonrası gözünü gruptaki ikinci karşılaşma olan Paraguay mücadelesine çevirdi.

"OYUNU DOMİNE ETMEDİĞİMİZİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Yabancı gazeteci ile Hakan Çalhanoğlu arasında dikkat çeken diyalog! 2

Yabancı gazeteci ile Hakan Çalhanoğlu arasında dikkat çeken diyalog gündem oldu.

Gazeteci: "Türkiye'nin daha yetenekli bir takım olduğunu ve maçı domine edeceğini söylemiştin. Sizin açınızdan neler yanlış gitti?"

Hakan Çalhanoğlu: "Oyunu bizim domine etmediğimizi mi düşünüyorsunuz?"

Gazeteci: "Topla oynama oranında üstündünüz, evet..."

Hakan Çalhanoğlu: "Sizinle aynı fikirde değilim. Bugün oyunu tamamen bizim domine ettiğimizi herkes gördü. Avustralya sadece geride bekledi ve iyi savunma yaptı. İki uzun top attılar ve golü buldular. Bunlar bizim hatalarımız. Eğer 90 dakika boyunca oyunu kontrol edip gol atamıyorsanız; bu her saniye, her dakika maça odaklanmanız ve asla pes etmemeniz gerektiği anlamına gelir. Bence iyi bir maç çıkardık. Tek yapamadığımız şey gol atmaktı"

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Türkiye Türkiye

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Türkiye Hakan Çalhanoğlu milli takım
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