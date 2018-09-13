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Mohamed Salah "Futbolun Süperleri" paylaşımı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.09.2018 08:20 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN SPORTS'un ortak düzenlediği "Futbolun Süperleri ödül töreni, Mısırlı dünya yıldızı Salah'ın da takibindeydi.

Mohamed Salah "Futbolun Süperleri" paylaşımı

Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN SPORTS'un bu yıl ilk kez ortak olarak düzenledikleri 'Futbolun Süperleri' ödül töreni sahiplerini buldu.

Adaylar arasında Kasımpaşa formasını giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet de vardı. Yılın Süper Futbolcusu adayı olan Trezeguet, ödül alamazken, milli takımdan arkadaşı Salah'tan destek geldi.

Vatandaşına sahip çıkan Liverpool'un yıldızı, attığı tweette, "Asla vazgeçme" sözleriyle arkadaşına destek çıktı.

İşte o paylaşım:

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Mohamed Salah "Futbolun Süperleri" paylaşımıMohamed Salah "Futbolun Süperleri" paylaşımı
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Salah Türkiye Futbol Federasyonu bein sports trezeguet Kasımpaşa

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