Mohamed Salah'ın Mısır Milli Takımı'nı bırakacağı iddia edildi!

2018 Dünya Kupası A Grubu'nda çıktığı iki maçı puansız kapatarak turnuvaya veda eden Mısır'a bir kötü haber de yıldız futbolcusu Mohamed Salah'tan gelebilir.

Associated Press'in haberine göre, Mısırlı futbolcu son dönemde siyasi konularla gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlık sebebiyle Dünya Kupası'nın ardından henüz 26 yaşında milli takımı bırakmayı düşünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'daki Çeçen bölgesinin lideri Ramzan Kadyrov ile aynı karede yer alan Salah, başta ülkesi olmak üzere birçok yerde tartışma konusu olmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mısır Futbol Federasyonu yetkilileri ise Salah'ın milli takımı bırakmak gibi bir niyeti olmadığını belirterek, böyle bir durumda yıldız futbolcunun ilk olarak kendileriyle temasa geçeceğine inandıklarını ifade etti.

Sakatlığı sebebiyle ülkesi Mısır'ın Uruguay'a 1-0 mağlup olduğu ilk maçta forma giymeyen Mohamed Salah, ev sahibi Rusya'ya 3-1 mağlup oldukları maçta ise takımının tek golüne penaltıdan imza atmıştı.

(NTV)

