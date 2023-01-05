Mohamed Salah'ın paylaşımına tepki kıyamet gibi! ''Sil onu Salah''

Dünya futbolunun en yetenekli ayaklarından biri olan Mohamed Salah'ın başı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dertte. Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle yaptığı paylaşımla gereksiz bir şekilde tepki alan Salah'a bu kez da Noel tepkisi geldi.

ŞİMDİ DE NOEL FOTOĞRAFI İLE GÜNDEMDE

Ailesiyle birlikte Noel paylaşımı yapan Salah'ın bu paylaşımına tepki geldi. Noel kutlamasının doğru olmadığını savunan taraftarlar Salah'tan bu paylaşımı silmesini istedi. Üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen bu paylaşımı kaldırmayan Salah'a her gün binlerce yorum geliyor.



