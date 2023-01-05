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  4. Mohamed Salah'ın paylaşımına tepki kıyamet gibi! ''Sil onu Salah''

Mohamed Salah'ın paylaşımına tepki kıyamet gibi! ''Sil onu Salah''

05.01.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohamed Salah'ın Noel paylaşımı olay oldu. Yıldız oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi. Öfkeli taraftarlar, Mısırlı futbolcunun Noel paylaşımını tamamen silmesi gerektiğini savunuyor.

Mohamed Salah'ın paylaşımına tepki kıyamet gibi! ''Sil onu Salah''
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Dünya futbolunun en yetenekli ayaklarından biri olan Mohamed Salah'ın başı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dertte. Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle yaptığı paylaşımla gereksiz bir şekilde tepki alan Salah'a bu kez da Noel tepkisi geldi.

ŞİMDİ DE NOEL FOTOĞRAFI İLE GÜNDEMDE

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Ailesiyle birlikte Noel paylaşımı yapan Salah'ın bu paylaşımına tepki geldi. Noel kutlamasının doğru olmadığını savunan taraftarlar Salah'tan bu paylaşımı silmesini istedi. Üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen bu paylaşımı kaldırmayan Salah'a her gün binlerce yorum geliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Liverpool salah mohamed mohamed salah

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