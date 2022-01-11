Mohamed Salah kılıçları çekti! Yönetime göndermede bulundu

Liverpool'da gösterdiği performansla dudak ısırtan Mısırlı yıldız oyuncu Mohamed Salah, takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

GQ'ya röportaj veren Salah, takımdaki sözleşmesinin 2023'te biteceğini hatırlatarak, "Kalmak istiyorum fakat bu olay sadece bana bağlı değil. Kulüp benim ne istediğimi çok iyi biliyor. Çılgınca şeyler istemiyorum. Neler olacak bekleyip göreceğiz." dedi.

"KARAR YÖNETİMİN ELİNDE

Taraftarlar arasındaki bağdan da bahseden yıldız oyuncu Salah, "Artık beşinci yılım için buradayım. Kulübü çok iyi tanıyorum. taraftarları seviyorum. Taraftarlar beni seviyor. Ama karar yönetimin elinde." dedi.

Liverpool'da bu sezon 26 maça çıkan yıldız futbolcu, 23 gol ve 9 asist ile 32 gole direkt katkı sağlayarak başarılı performanslara imza atıyor.

