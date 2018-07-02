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Mohamed Salah Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.07.2018 10:40 | Son Güncelleme

Liverpool'un Mısırlı süperstarı Mohammed Salah, kulübüyle 5 yıllık yeni bir kontrata imza attı. Kontratında serbest kalma maddesi olmayan Salah'nın 2023 yılına kadar Liverpool ile oan sözleşmesi devam edecek. Bu yeni kontratı ile Mısırlı yıldız, Roberto Firmino ve Virgil van Dijk ile beraber takımın en çok kazanan oyuncularından biri olacak.

Mohamed Salah Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı!

Geçtiğimiz yıl transfer olduğu Liverrpool ile harika bir sezonu geride bırakan Mohamed Salah, Merseyside kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı yıldızla uzun vadeli yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya varıldığı ifade edilirken, sözleşmenin süresi hakkında net bir bilgi yer almadı. Britanya'nın saygın gazetelerinden Independent ise sözleşmenin beş yıllık olduğunu belirtti.

Roma'dan 42 milyon euro karşılığında transfer edilen Salah, 52 resmi maçta kaydettiği 44 golle futbol dünyasına damga vurmuştu. 26 yaşındaki futbolcu bu gollerin 32'sini Premier League'de kaydetmiş ve ligin 38 maç üzerinden oynandığı dönem özelinde rekor kırarak gol krallığına ulaşmıştı.

Mısır ile 2018 Dünya Kupası'nda da mücadele eden Mohamed Salah'ın ismi, sezonun tamamlanmasıyla birlikte başta Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyordu.

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liverpool mohamed salah

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