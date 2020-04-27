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  4. Moise Kean evinde çılgın bir parti verdi! ‘Dehşet içindeyiz!’

Moise Kean evinde çılgın bir parti verdi! ‘Dehşet içindeyiz!’

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.04.2020 09:28 | Son Güncelleme

İngiltere'de hemen her gün futbolcuların karantina kurallarını bozduğu farklı bir örnek ortaya çıkıyor. Ancak genç yıldız Kean'in davranışı kulübü Everton'ı da isyan ettirdi

Moise Kean evinde çılgın bir parti verdi! ‘Dehşet içindeyiz!’

Everton’ın forveti Moise Kean’in karantina günlerinde evinde çılgın bir parti verdiği öğrenildi. İngiliz kulüp, Kean’in karantina kurallarını hiçe saydığını doğrularken, oyuncuya da büyük tepki gösterdi.

Haftada 50 bin pound kazanan 20 yaşındaki futbolcunun görüntüleri özel bir snapchat grubunda ‘karantina temiz’ başlığı ile paylaşıldı. Çok sayıda modelin davet edildiği partide çekilen videoda sosyal mesafenin söz konusu olmadığı erotik dansların yapıldığı görüldü.

Everton yaptığı açıklamada, “Bir A takım oyuncumuzun corona virüs kurallarını görmezden geldiği olayla ilgili dehşet içindeyiz. Kulübümüz oyuncuya yaşadığımız hayal kırıklığını güçlü bir şekilde aktarmış ve bu davranışların kabul edilemez olduğunun altını çizmiştir. Sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı ve çalışmaları en büyük saygıyı hak etmektedir. Saygı göstermenin en iyi yolu da onları korumak için elimizden geleni yapmaktır” ifadeleri kullanıldı.

İtalyan oyuncuya yakın bir kaynak ise oldukça sert konuştu:

Moise ve arkadaşları kuralların kendileri için geçerli olmadığını düşünüyor. Parti çok çılgındı ve sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Premier Lig yıldızları büyük paralar kazanıyor ve şu an çalışmıyor. İşini kaybeden ve maaşları kesilen insanlar için bunu kabullenmek yeterince zorken onlar kendini kuralların üzerinde mi görüyor?

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