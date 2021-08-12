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Molde-Trabzonspor

12.08.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Molde-Trabzonspor

İSTANBUL (AA) - Norveç temsilcisi Molde ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Molde

Hakemler: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins (Portekiz)

Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Wolff Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

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