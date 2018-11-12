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Monaco 0 - 4 PSG

FRANSA HABERLERİ  | 12.11.2018 07:39 | Son Güncelleme

Ligue 1'de Paris Saint-Germain deplasmanda Monaco'yu 4-0'la geçerek 13'te 13 yaptı ve açık ara liderliğini sürdürdü.

Monaco 0 - 4 PSG

Ligin 13. haftasında Louis-II Stadı'nda Monaco'ya konuk olan PSG, 4., 11. ve 53. dakikalarında Edinson Cavani'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti. 64. dakikada ise sahneye çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ağları sarsmasıyla PSG mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla lider PSG, ligde 13'te 13 yaparak puanını 39'a çıkarırken, Monaco ise 7 puanla 19. sırada kaldı.

PSG, gelecek hafta cumartesi günü Parc des Princes Stadı'nda Toulouse ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Monaco - PSG cavani neymar

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