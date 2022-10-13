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Monaco Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes 2'de 2 için Fransa'da Monaco ile karşı karşıya!

13.10.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monaco Anadolu Efes basketbol maçı için heyecan dorukta. Kızılyıldız'ı 72-59 yenerek THY EuroLeague'de sezona galibiyetle başlayan temsilcimiz. 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Anadolu Efes, THY EuroLeague ikinci hafta maçında Gaston Medecin Salonu'nda Monaco ile kozlarını paylaşacak. Maç için geri sayım sürerken birçok kişi karşılaşmanın saati ve canlı yayınlanacağı kanal ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Monaco Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes 2'de 2 için Fransa'da Monaco ile karşı karşıya!

Monaco ile Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 2. haftasında karşı karşıya gelecek. EuroLegue'de son iki sezonun şampiyonu olan Lacivert Beyazlılar bu maçtan da üstünlükle dönmeyi hedefliyor. Birçok kişi internette "Monaco Anadolu Efes basketbol maçı canlı izle" konu başlığıunı araştırıyor. Peki, Monaco Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MONACO ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco Anadolu Efes maçı 13 Ekim 2022 Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak.

Karşılaşma Monako'da bulunan Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak.

MONACO ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Anadolu Efes maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek

AVRUPA KUPALARINDA 769. KARŞILAŞMA

Temsilcimiz, Monaco maçı ile Avrupa kupalarındaki 769. maçına çıkacak.

Anadolu Efes, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 768 maçın 439'undan galibiyetle, 329'unda ise yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 2001-2002 sezonundan bu zamana dek çıktığı 520 karşılaşmada 282 galibiyet, 238 yenilgi yaşadı.

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