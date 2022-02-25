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Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

25.02.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım sürüyor. Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Monaco, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Merakla beklenen mücadele öncesi Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ile ilgili ayrıntılar...

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı için heyecan dorukta. Monaco, Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşacak. Peki Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ile ilgili detayları sizler için derledik.

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı bu akşam Türkiye saati ile 22.00'da Salle Gaston Medecin'da oynanacak.

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Monaco - Fenerbahçe Beko karşılaşmasının hakemleri Luigi Lamonica, Benjamin Jimenez ve Marcin Kowalski'dir.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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