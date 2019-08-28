Monaco'nun Luiz Gustavo'yu istediği iddia edildi

Fenerbahçe'de orta saha transferi için gündmedeki isim olan Luiz Gustavo için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
LUIZ GUSTAVO'NUN ÇOK ÖZEL ANLARI
Marsilya'nın sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen ve sarı lacivertlilere prensip anlaşmasına varan Brezilyalı futbolcu için Monaco'nun da devreye girdiği iddia edildi.
Fransız basınından Canal Plus'ın son dakika transfer haberine göre Monaco, Luiz Gustavo'ya talip oldu.
Teknik direktör Jardim'in Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istediği ve transfer için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
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