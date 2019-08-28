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Monaco'nun Luiz Gustavo'yu istediği iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Fransız basını, Fenerbahçe'nin kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı ve transferi için anlaşma sağladığı iddia edilen Luiz Gustavo ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. 32 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun transferinde sarı-lacivertlilere rakip çıktığı öne sürüldü.

Monaco'nun Luiz Gustavo'yu istediği iddia edildi

Fenerbahçe'de orta saha transferi için gündmedeki isim olan Luiz Gustavo için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

LUIZ GUSTAVO'NUN ÇOK ÖZEL ANLARI

Marsilya'nın sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen ve sarı lacivertlilere prensip anlaşmasına varan Brezilyalı futbolcu için Monaco'nun da devreye girdiği iddia edildi.

Fransız basınından Canal Plus'ın son dakika transfer haberine göre Monaco, Luiz Gustavo'ya talip oldu.

Teknik direktör Jardim'in Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istediği ve transfer için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

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Fenerbahçe Luiz Gustavo monaco

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
parayı arttırmak için hamle yapıyorlar . inanmayin verdiğine gelmiyorsa sallayin.
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