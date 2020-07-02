Monaco, Onyekuru'yu geri çağırdı; Galatasaray görüşmeleri başlattı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ligleri tamamlayan Fransa'nın önemli ekiplerinden AS Monaco, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kiralık sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle takıma geri çağırdı. Sarı kırmızılı kulüp, Onyekuru'nun sezonun geri kalanında forma giymesi için Monaco ile görüşmeleri başlattı. İki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde, Onyekuru ligin son 5 maçında sarı kırmızılı formayı giyecek.
Spor Hukukçusu Ersin Hamarat konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği demeçte, FIFA'nın COVID-19 sürecinde sözleşmelerle ilgili açıkladığı kararın bağlayıcı olmadığını ve bir tavsiye olduğunu dile getirirken, şu ifadeleri kullandı: "FIFA tarafından COVID-19 ile ilgili çıkan karar bağlayıcı değil, tavsiye. Kiralık sözleşmesi biten sporcularda, iki takım arasında yeni bir sözleşme yapılmadığı sürece, asıl kulübün oyuncuyu çağırma hakkı var. Galatasaray ile Monaco arasında bu 1 aylık süreç için yeni bir anlaşma yapılmalı. Burada asıl soru, 1 aylık ücreti kim vereceği."
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