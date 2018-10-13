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Monaco, Thierry Henry ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

FRANSA HABERLERİ  | 13.10.2018 12:14 | Son Güncelleme

Thierry Henry yuvasına döndü! Teknik Direktör Leonardo Jardim ile yollarını ayıran Monaco, Henry ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Monaco, Thierry Henry ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Leonardo Jardim'in görevine son veren Monaco, yeni teknik direktörünü duyurdu. Fransız ekibi, eski futbolcusu Thierry Henry ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Pazartesi günü takımın başına geçeceği açıklanan Henry'nin yardımcılıklarını, Joao Carlos Valado Tralhao ve Patrick Kwame Ampadu'nun yapacağı belirtildi.

Henry'nin teknik direktörlüğe getirilmesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Monaco Başkan Yardımcısı Vadim Vasilyev, "Futbol bilgisi, oyuna olan tutkusu, yüksek vizyonu ve Monaco'ya olan bağlılığı, onun teknik direktör adaylarımız arasında ilk sırada olmasını sağladı. Thierry, sahip olacağı görevin farkında ve hemen işe başlamak için sabırsızlanıyor. Yeni teknik ekibin getireceği dinamizm ve misyona yönetim olarak tüm desteğimizle inanıyor ve güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Monaco'ya döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Thierry Henry ise, "Öncelikle bana bu çok özel takımın teknik direktörlüğünü yapma fırsatı verdiği için Monaco'ya teşekkür ediyorum. Monaco'ya geri döndüğüm için çok mutluyum ve önümüzdeki zorlukları aşmak için kararlıyım. Oyuncularla buluşmak ve onlarla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Thierry Henry, son olarak Belçika Milli Takımı'nda Roberto Martinez'in yardımcılığını yapıyordu.

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