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Monaco Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Monaco Trabzon maçı için geri sayım sürüyor!

05.10.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monaco Trabzon maçı için geri sayım devam ediyor. Monako merkezli Fransız futbol kulübü UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta H Grubu'nda sahasında Karadeniz ekibini konuk edecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen karşılaşma yaklaşık 18 bin 500 kişilik II. Louis Stadyumu'nda oynanacak. Monaka'daki karşılaşmayı Gürcü hakem Giorgi Kruashvili yönetecek. Peki, Monaco Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Trabzon maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Monaco Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Monaco Trabzon maçı için geri sayım sürüyor!

Monaco ile Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta H Grubu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi birçok vatandaş, II. Louis Stadyumu'ndaki maça ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Monaco Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Monaco Trabzon maçının tarihi ve canlı yayınlanacağı kanal...

MONACO TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Gürcü hakem Giorgi Kruashvili yönetecek.

MONACO TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Trabzonspor maçı , EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR'UN EUFA AVRULA LİGİ H GRUBU PUANI NE?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de son iki karşılaşmada ortaya koyduğu performansla 6 puan elde etti.

Bordo mavili ekip böylelikle zirveye doğru tırmanışını sürdürdü.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 6 Ekim Perşembe günü Monaco ile kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor galibiyet serisini Avrupa’da da sürdürmek için mücadele edecek. İlk maçında deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, sahasında ise Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı. Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ligin ardından Avrupa’da da Trabzon’a galibiyetle dönmeyi amaçlıyor.

kk

MONACO TRABZONSPOR MAÇININ HAKEİ GİORGİ KRUASHVİLİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Giorgi Kruashvili 29 Mayıs 1986 yılında Gürcistan'da dünyaya geldi.

GİORGİ KRUASHVİLİ'NİN HAKEMLİK KARİYERİ

30 Temmuz 2012 tarihinde 1. lige çıkan Gürcü hakem 2015 yılından bu yana FIFA hakemi olarak görev alıyor.

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