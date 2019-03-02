Mönchengladbach 1 - 5 Bayern Münih

Bundesliga'nın 24. haftasında Monchengladbach ile Bayern Münih karşılaştı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Javi Martinez, 11'de Thomas Müller, 47 ve 90+1'de Robert Lewandowski ve 75'te Gnabry attı. Ev sahibinin tek golünü 37. dakikada Stindl attı.
Üst üste 4. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 54 yaptı ve Borussia Dortmund ile aynı puanı yakaladı. 4 maçtır kazanamayan Monchengladbach ise 43 puanla 4. sırada kaldı.
Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Eintracht Frankfurt 3 - 2 Hoffenheim
Hertha Berlin 2 - 1 Mainz 05
Bayer Leverkusen 2 - 0 Freiburg
Nürnberg 0 - 1 RB Leipzig
Schalke 04 0 - 4 Fortuna Düsseldorf
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