Montella'dan Kenan Yıldız isteği! Stüdyo kahkahalara boğuldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya’nın yüksek tirajlı spor platformu Sky Calcio Club’a konuk olarak hem Türkiye macerasını hem de kariyerinin bilinmeyen noktalarını anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, "Büyük Golcü" lakaplı meslektaşı Spalletti ile girdiği "Kenan Yıldız" diyaloğuyla da stüdyoyu kahkahaya boğdu.

MONTELLA'DAN SAMİMİ İTİRAFLAR: "ANTRENÖRLÜĞÜ BIRAKMAYI BİLE DÜŞÜNDÜM"

Türkiye'yi 2026 Dünya Kupası'na taşıyarak tarihi bir başarı elde eden Vincenzo Montella, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalya'dan teklif alamadığı bir dönemde Türkiye'ye giderek kendini kanıtladığını belirten tecrübeli hoca, milli takımdaki başarının temelinde yatan taktiksel disiplini ve Kenan Yıldız’a olan hayranlığını dile getirdi.

Kariyerinin zor dönemlerini anlatan İtalyan hoca, Türkiye tercihinin bir "meydan okuma" olduğunu belirterek, “Bir buçuk yıl boyunca İtalya'dan teklif almadım. Hatta antrenörlüğü bırakmayı bile düşündüm. Kendimi kanıtlamak için Türkiye'ye gittim ve sıfırdan başlamaya karar verdim” dedi.

"DÜNYA KUPASI TESADÜF DEĞİL"

Türkiye'de yakalanan istikrarın planlı bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Montella, “Bana daha önce takımda yeterince istikrar olmadığını söylüyorlardı. Taktiksel bir düzen getirdik ve temel kavramlarla takımı tek bir yöne yönlendirdik. Türkiye, sadece teknik nitelikleri sayesinde değil, doğru stratejiyle Dünya Kupası'na geldi; bu bir tesadüf değil” ifadelerini kullandı.

STÜDYOYU GÜLDÜREN KENAN YILDIZ DİYALOĞU

Genç yıldız Kenan Yıldız’ın çalışma azminden övgüyle bahseden Montella, “O, gelişmeye mahkum bir oyuncu. Sahadan hiç ayrılmaz, hep daha fazlasını ister” dedi. Programın diğer konuğu Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti ile Montella arasındaki diyalog ise geceye damga vurdu:

Spalletti: "Ooo, Büyük golcü Vincenzo!"

Montella: "Mister, bir ricam olacak; Kenan Yıldız’ı riske etmeyelim lütfen!"

Spalletti: "Bu gece onu dinlendirdim, görmedin mi?"

Bu sözler üzerine stüdyoda neşeli anlar yaşandı.

GUARDIOLA VE ANCELOTTI İLHAM KAYNAĞI

Teknik adamlık gelişiminde büyük isimleri incelediğini belirten Montella, Roma’da birlikte oynadığı Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti’yi yakından takip ettiğini söyledi. Roma teknik direktörlüğüne getirildiği o meşhur günü ise şu sözlerle anlattı: "Oğluma Messi'yi görmeye gideceğimize söz vermiştim ama Prato'daki bir maçtan sonra kulüpten aradılar ve Ranieri'nin istifa ettiğini, takımın başına geçmem gerektiğini söylediler. Oğluma ne diyeceğimi bilemedim."