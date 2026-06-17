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Montella'dan Paraguay maçına özel neşter! Kadroda 3 flaş değişiklik...

2026 Dünya Kupası'na Avustralya mağlubiyetiyle puansız başlayan A Milli Takımımızda gözler Paraguay ile oynanacak kritik sınava çevrildi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, hayati mücadele öncesi ilk 11'de en az 3 değişikliğe giderek kadroda ciddi bir revizyon yapacağı öğrenildi.

Montella'dan Paraguay maçına özel neşter! Kadroda 3 flaş değişiklik...
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, gruptan çıkma yolundaki en kritik maçına çıkıyor. 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile kozlarını paylaşacak olan Ay-Yıldızlı ekipte, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella oyun planını sil baştan kuruyor.

KENAN YILDIZ İLK 11'E, KEREM KULÜBEYE

Montella dan Paraguay maçına özel neşter! Kadroda 3 flaş değişiklik... 1

Alınan bilgilere göre; Avustralya maçında beklentilerin altında kalan ilk 11'e neşter vurmaya hazırlanan Montella, Paraguay karşısında en az 3 ismi değiştirecek. İlk maçın ikinci yarısında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan ve hücuma hareketlilik getiren Kenan Yıldız, bu kez maça ilk 11'de başlayacak. Kenan'ın sahaya sürülmesiyle birlikte formsuz bir görüntü çizen Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekilecek. Barış Alper Yılmaz'ın ise kesik yemeyeceği ancak pozisyonunun değiştirilerek santrfor veya sağ açık bölgesine kaydırılacağı belirtiliyor.

ORTA SAHA VE SAVUNMADA BÜYÜK REVİZYON

Montella dan Paraguay maçına özel neşter! Kadroda 3 flaş değişiklik... 2

Montella'nın kadro müdahalesi sadece hücum hattıyla sınırlı kalmayacak. Orta sahadaki direnci ve yaratıcılığı artırmak isteyen tecrübeli teknik adamın, ilk maçta görev yapan İsmail Yüksek veya Orkun Kökçü'den birini yedeğe çekerek yerlerine genç yıldızlar Can Uzun veya Deniz Gül'ü sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi.

Savunma hattında da aksaklıklar tespit eden teknik heyet, sağ bek rotasyonunda değişikliğe gidiyor. Paraguay'ın hızlı hücumcularına karşı daha dinamik bir bek profili arayan Montella'nın, Zeki Çelik'in yerine ilk 11'de Mert Müldür'e şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Paraguay Türkiye dünya kupası milli takım
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