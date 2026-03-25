Montella'dan Rumen gazetecinin 'istifa' provokasyonuna tokat gibi cevap!

Uzun yıllar süren Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen A Milli Futbol Takımımız, Romanya ile oynayacağı o kritik final niteliğindeki maç öncesi kenetlendi.

Karşılaşma öncesi kameralar karşısına geçen teknik direktör Vincenzo Montella, takımın son durumunu değerlendirirken Romanya'nın başındaki efsanevi çalıştırıcı Mircea Lucescu hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.

"LUCESCU'YU GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ, HASRETİ BİTİRECEĞİZ"

Romanya'nın hocası Lucescu ile güzel bir ilişkileri olduğunu belirten Montella, "Lucescu'yu tekrardan görecek olmak beni çok mutlu ediyor. Bildiğim kadarıyla en çok kupa kazanan hocalar arasında üçüncü sırada. Bizim için çok ama çok önemli bir maç. Uzun yıllar süren Dünya Kupası hasretini bitirmek istiyoruz. Komple bir maç oynamamız ve her türlü aksiyona hazırlıklı olmamız gerekiyor. İstediğimiz sonucu almak için sonuna kadar savaşacağız" diyerek takımın inancını ortaya koydu.

RUMEN GAZETECİDEN "İSTİFA" PROVOKASYONU!

Basın toplantısının en gerilimli anı ise soru-cevap kısmında yaşandı. Karşılaşma öncesi psikolojik bir savaş başlatmak isteyen bir Rumen gazeteci, Montella'ya doğrudan "Yenilmeniz ve Dünya Kupası'na gidememeniz halinde görevi bırakmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

MONTELLA'DAN SOĞUKKANLI AYAR: "BEKLEMİYORDUM AMA..."

Bu kışkırtıcı soru karşısında anlık bir şaşkınlık yaşayan ancak tecrübesiyle durumu anında toparlayan İtalyan çalıştırıcı, Rumen basınına şu net cevabı verdi:

"Böyle bir soruyu açıkçası beklemiyordum. Futbolda, her maçta her şey olabilir. Ancak ben burada inanılmaz mutluyum ve Türkiye'de olmaktan gurur duyuyorum. Mağlubiyetlerden sonra takıma daha iyi motivasyon verebildiğimi biliyorum ama net söyleyeyim; bizim aklımızda öyle bir mağlubiyet kesinlikle yok!"