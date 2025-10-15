Montella'dan tarihi galibiyete rağmen takıma eleştiri! "Daha az beğendim"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar, rakibine karşı 6. galibiyetini kazandı. Karşılaşma sonrası konuşan Montella açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARIYI DAHA AZ BEĞENDİM"

Vincenzo Montella, "Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli." dedi.

"EMİN ADIMLARLA DEVAM"

Vincenzo Montella, "Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi." ifadelerini kullandı.

“LİDER OLMAYI KİM İSTEMEZ?”

A Milli Takım teknik direktörü sözlerinin devamında; “Tabii ki de 2 maçta önemli goller attık. Genel tablodan memnunum. Kendi adımlarımızla bütün maçları kazanmamız gerekiyor. "Lider olmayı isteriz. İspanya deplasmanında geriden gelip galibiyetle birlikte Dünya Kupası'na gitmeyi kim istemez? Tabii ki onların averajı da iyi. Sadece bizimle bitmiyor iş. Biliyorsunuz futbolda kaliteli ayaklar olduğunda, kaliteli topa yükselebilen oyuncularınız olduğunda büyük avantajınız var. Duran toplar için özel olarak çalışıyoruz tabii ki.” açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.