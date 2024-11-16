Montella, Galler beraberliğin ardından konuştu! ''Bahaneye yer açmaya gerek yok''

Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu beşinci maçında Galler ile 0-0 berabere kalarak A Ligi'ni garantilemeyi son maça bıraktı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

''DAHA DA GURUR DUYDUK''

Ortaya koydukları maçtan kaynaklı takımından gurur duyduğunu dile getiren Montella, "Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir sonraki maçla birlikte istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar domine ettik, çok fırsat bulduk, çok az şans verdik ama olmadı. Bir sonraki maçımızı kazanmaya odaklanacağız. Maçı analiz etmemiz, fiziksel ve zihinsel analiz yapmamız gerekiyor. Sonra en iyi oyuncularımızı sahaya süreceğiz. Böyle bir maçtan sonra zaten gurur duyduğumuz oyuncularımızla daha da gurur duyduk." ifadelerini konuştu.

''ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ''

Beraberlikten kaynaklı takımca üzgün olduklarını dile getiren Montella, "Evimizde oynadığımız, bir sürü fırsat kaçırdığımız ve berabere kaldığımız maçtan sonra soyunma odasına girdiğinizde herkesi üzgün görüyorsunuz. Bu yüzden takımla gurur duyuyoruz. Türk Bayrağı'nı yüreğimizde hissettiğimizin bir göstergesidir bu. Modern futbol bu şekilde, herhangi bir bahaneye yer açmaya gerek yok. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Böyle bir tempoda ve yoğun tempoda bunlar normal, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."