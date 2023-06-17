Montella sonrası Fenerbahçe'de rota İtalya! Orsonili ile görüşme yapıldı, yapılan teklif bile belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, transfere oldukça hızlı bir giriş yaparken İskoç ekibi Glasgow Rangers'tan Ryan Kent'i kadrosuna katmıştı. Teknik direktör arayışlarına da devam eden Sarı-Laciverliler'de Vincenzo Montella isminde büyük oranda karar kılınırken yönetim İtalyan hocanın talepleri doğrultusunda da transfer çalışmalarına devam ediyor

3 İSMİ İSTİYOR

Calciomercato, dün paylaştığı haberde Vincenzo Montella'nın Fenerbahçe Yönetimi'nden öncelikli olarak 3 oyuncunun transferini talep ettiğini aktardı. Tamamı İtalya'dan olan bu oyuncular arasında Bologna'nın yıldızı Riccardo Orsolini de yer alıyordu. Montella'nın öncelikli transfer taleplerinin Inter ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Edin Dzeko, Juventus ile sözleşmesi sona eren Juan Cuadrado ve Bologna'nın yıldızı Riccardo Orsolini olduğu belirtildi.

RESMİ TEKLİF GÖNDERİLDİ

İtalyan basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin ilgisi belitilirken, Sarı-Lacivertliler'in yaptığı teklif de açıklandı. Buna göre; Fenerbahçe, Orsolini'nin bonservisi için Bologna'ya 9 milyon Euro önerirken, oyuncuya da 2 milyon Euro düzeyinde bir maaş önerildiği ifade edildi.



