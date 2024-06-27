Montella sosyal medya hesabından paylaştı! Yeni hedefini açıkladı

A Milli Takım teknik direktöü Vincenzo Montella, son 16 turuna kalınmasının ardından sosyal medya hsabından bir paylaşımda bulundu.

YENİ HEDEFİ AÇIKLADI

İtalyan teknik adam, yaptığı paylaşımda öğrencilerini kutlarken hedefi açıkladı.

İşte Montella'nın o paylaşımı:

"16 yıllık bir aranın ardından 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde gruplardan çıkarak, tarihi bir başarı elde çocuklarımızı ve birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Oyuncularımız, birlikte geçirdiğimiz 10 aylık süre zarfında birçok önemli işler başardılar ve dün Hamburg'da Çekya'yı yenerek bir kez daha Türk halkının yüzünü güldürmeyi bildiler.

Gruptan çıktıktan sonra üzerimizden kalkan baskı sonrasında, hepimiz bu çocukların kararlı bir şekilde ilerleyebilecek yetenek ve azme sahip olduklarını biliyoruz.

Bugünlük kısa bir aranın ardından, yarından itibaren Avusturya hazırlıklarımıza başlayacağız. Bu sefer hedef çeyrek final olacak."





