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Montpellier-Clermont maçında ortalık karıştı! Kaleciye havai fişek attılar, bilincini kaybetti

08.10.2023 19:15 | Son Güncelleme:
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Montpellier-Clermont mücadelesinde kaleci Mory Diaw'a tribünlerden atılan havai fişek isabet ederken kaleci Diaw bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında Montpellier ile Clermont karşı karşıya gelirken, mücadelenin son bölümünde yaşananlar maçın önüne geçti. Dakikalar 90'ı gösterirken Montpellier tribünlerinden atılan havai fişek Clermont kalecisi Mory Diaw'aisabet etti.

KALECİ BİLİNCİNİ KAYBETTİ

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Bir anda yere yığılan file bekçisinin bilincini kaybettiği aktarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu oyuncu için net bir açıklama yapılmadı.

ORTA PARMAĞINI GÖSTERDİ

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Olay sonrası hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Karşılaşmada Montpellier'in 4-2 üstünlüğü bulunuyordu. Öte yandan Clermont forması giyen Neto'da olay sonrası seyirciye orta parmağını gösterdiği için kırmızı kart gördü.

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