Montpellier-Clermont maçında ortalık karıştı! Kaleciye havai fişek attılar, bilincini kaybetti

Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında Montpellier ile Clermont karşı karşıya gelirken, mücadelenin son bölümünde yaşananlar maçın önüne geçti. Dakikalar 90'ı gösterirken Montpellier tribünlerinden atılan havai fişek Clermont kalecisi Mory Diaw'aisabet etti.

KALECİ BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Bir anda yere yığılan file bekçisinin bilincini kaybettiği aktarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu oyuncu için net bir açıklama yapılmadı.

ORTA PARMAĞINI GÖSTERDİ

Olay sonrası hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Karşılaşmada Montpellier'in 4-2 üstünlüğü bulunuyordu. Öte yandan Clermont forması giyen Neto'da olay sonrası seyirciye orta parmağını gösterdiği için kırmızı kart gördü.

