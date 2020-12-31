Mor havuç nedir? Mor havuç yemenin faydaları

Normal havuç kadar pek bilinmeyen mor havuç adeta bir şifa deposu. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde göz hastalıklarına ve mide rahatsızlıklarına iyi gelen bu sebze hakkında daha fazla bilgiye yazımızda ulaşabilirsiniz. Mor Havuç Faydaları Mor havuç sebze meyve reyonlarında çok fazla karşımıza çıkmasa da tüketilmesi tavsiye edilen, sağlık açısından oldukça faydalı bir besindir. Mor havuç faydaları saymakla bitmez denebilecek kadar çoktur. İçeriğinde bulunan besin değerleri sayesinde vücudun farklı doku ve organları için oldukça faydalıdır. Ayrıca bazı hastalıkların tedavisinde de oldukça etkilidir. Sağlık açısından mor havuç faydaları oldukça fazladır. Kilo Vermenize Yardımcı Olur Kilo günümüzde kişilerin yaşadıkları en büyük problemlerden biri haline gelmiş durumda. Kilo verme konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların başında tüketilen besinler geliyor. Mor havuç yapısında yüksek miktarda lif barındırdığı için vücudun lif ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca tokluk hissi oluşturarak daha az yemek yemeyi mümkün kılıyor. Güçlü Antioksidan Özelliğine Sahip Mor havuç antosiyanin açısından oldukça zengin bir besindir. İçeriğinde bulunan yüksek miktarda antosiyanin sayesinde bu gıdayı tüketen kişilerde gün içinde daha dinç kalma gözlemlenmiştir. Antosiyanin içeriği yüksek olan besinler ile beslenen kişilerde, inflamasyona bağlı belirli sağlık sorunlarına karşı koruma sağlanır. Mor havuç yüksek miktarda antosiyanin içermesi açısından bu konuda tüketilebilecek besinlerin başında gelir.

Mor Havuçla Yapılabilecek Tarifler Mor havuç denilince akla ilk şalgam suyu gelse de bu bitki çok farklı tariflerde kullanılabilir. Şalgam suyu, salata, kek, turşu gibi çok farklı yiyecekler içerisinde tüketilebilir. Hem yemeklerin, salataların ve tatlıların daha sağlıklı olmasını sağlar hem de daha lezzetli. Alışılagelmiş kek tariflerinin dışında yeni ve farklı bir lezzet isteyen kişilerin deneyebileceği mor havuçlu kek tarifini paylaşıyoruz. Nefis Mor Havuçlu Kek Malzemeler: 2 tane mor havuç

3 tane yumurta

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

İri parçalardan oluşan ceviz rendesi

Bir miktar limon kabuğu rendesi

İsteğe bağlı olarak tarçın Hem vitamin içeren hem de farklı bir lezzet isteyen kişilerin deneyebileceği bir lezzet olan mor havuçlu kek yapılışı: Mor havuçları klasik havuç rendeler şeklinde rendelenir. Ellerin mor olmaması için eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Havuçları beklemeye aldıktan sonra bir kabın içerisine yumurta ve şekerler eklenir. 3-4 dakika kadar mikser ile iyi bir şekilde çırpma işlemi gerçekleştirilir. Daha sonrasında kabın içerisine, sıvı yağ, süt, rendelenen havuçlar, cevizler ve limon kabuğu eklenir ve bir miktar daha karıştırılır. Daha sonrasına un, vanilya ve kabartma tozu ilave edilir. Daha sonrasında karışım yağlanmış halde olan kek kalıbına dökülür. Devamında kek önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırında 40 dakika pişirilir. Pişen kek soğumaya alındıktan sonra servis edilebilir.