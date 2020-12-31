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Mor havuç nedir? Mor havuç yemenin faydaları

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 14:59 | Son Güncelleme:
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Mor havuç nedir? Mor havuç yemenin faydaları

Zengin antioksidan kaynağı olan mor havuç oldukça faydalı bir bitkidir. Şalgamın hammaddesi olarak kullanılan bu bitki grip için birebir.

Normal havuç kadar pek bilinmeyen mor havuç adeta bir şifa deposu. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde göz hastalıklarına ve mide rahatsızlıklarına iyi gelen bu sebze hakkında daha fazla bilgiye yazımızda ulaşabilirsiniz.

Mor Havuç Faydaları

Mor havuç sebze meyve reyonlarında çok fazla karşımıza çıkmasa da tüketilmesi tavsiye edilen, sağlık açısından oldukça faydalı bir besindir. Mor havuç faydaları saymakla bitmez denebilecek kadar çoktur. İçeriğinde bulunan besin değerleri sayesinde vücudun farklı doku ve organları için oldukça faydalıdır. Ayrıca bazı hastalıkların tedavisinde de oldukça etkilidir. Sağlık açısından mor havuç faydaları oldukça fazladır.

Kilo Vermenize Yardımcı Olur

Kilo günümüzde kişilerin yaşadıkları en büyük problemlerden biri haline gelmiş durumda. Kilo verme konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların başında tüketilen besinler geliyor. Mor havuç yapısında yüksek miktarda lif barındırdığı için vücudun lif ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca tokluk hissi oluşturarak daha az yemek yemeyi mümkün kılıyor.

Güçlü Antioksidan Özelliğine Sahip

Mor havuç antosiyanin açısından oldukça zengin bir besindir. İçeriğinde bulunan yüksek miktarda antosiyanin sayesinde bu gıdayı tüketen kişilerde gün içinde daha dinç kalma gözlemlenmiştir. Antosiyanin içeriği yüksek olan besinler ile beslenen kişilerde, inflamasyona bağlı belirli sağlık sorunlarına karşı koruma sağlanır. Mor havuç yüksek miktarda antosiyanin içermesi açısından bu konuda tüketilebilecek besinlerin başında gelir.

Mor Havuçla Yapılabilecek Tarifler

Mor havuç denilince akla ilk şalgam suyu gelse de bu bitki çok farklı tariflerde kullanılabilir. Şalgam suyu, salata, kek, turşu gibi çok farklı yiyecekler içerisinde tüketilebilir. Hem yemeklerin, salataların ve tatlıların daha sağlıklı olmasını sağlar hem de daha lezzetli. Alışılagelmiş kek tariflerinin dışında yeni ve farklı bir lezzet isteyen kişilerin deneyebileceği mor havuçlu kek tarifini paylaşıyoruz.

Nefis Mor Havuçlu Kek

Malzemeler:

  • 2 tane mor havuç
  • 3 tane yumurta
  • 1.5 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 su bardağı un
  • İri parçalardan oluşan ceviz rendesi
  • Bir miktar limon kabuğu rendesi
  • İsteğe bağlı olarak tarçın

Hem vitamin içeren hem de farklı bir lezzet isteyen kişilerin deneyebileceği bir lezzet olan mor havuçlu kek yapılışı:

Mor havuçları klasik havuç rendeler şeklinde rendelenir. Ellerin mor olmaması için eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Havuçları beklemeye aldıktan sonra bir kabın içerisine yumurta ve şekerler eklenir. 3-4 dakika kadar mikser ile iyi bir şekilde çırpma işlemi gerçekleştirilir. Daha sonrasında kabın içerisine, sıvı yağ, süt, rendelenen havuçlar, cevizler ve limon kabuğu eklenir ve bir miktar daha karıştırılır. Daha sonrasına un, vanilya ve kabartma tozu ilave edilir. Daha sonrasında karışım yağlanmış halde olan kek kalıbına dökülür. Devamında kek önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırında 40 dakika pişirilir. Pişen kek soğumaya alındıktan sonra servis edilebilir.

Mor Havuçla Yapılabilecek Diğer Lezzetler

Mor lahana havuç salatası hem lezzetli oluşu hem de pratik bir şekilde hazırlanabilmesi sayesinde oldukça tercih edilir. Mor havuç salatalara lezzet katacak farklı bir alternatif olarak kullanılabilir. Böylece,faydalı besin içeriği sayesinde daha sağlıklı alternatifler ve lezzetler deneme fırsatı sağlanabilir. İnce bir şekilde rendeledikten sonra farklı sebzeler ile kombinleyerek salatalar oluşturulabilir.

Mor havuç turşusu oldukça faydalı bir besindir. İçerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığına, lif açısından zengin olması sayesinde de mide ve bağırsak sistemi için faydalı olduğu bilinir. Yüksek miktarda antioksidan içermesi sayesinde kalp ve damar rahatsızlıklarında, diş eti problemlerinde ve kansızlık sorunu yaşayan kişilerde oldukça etkilidir. Şifa kaynağı olan bu besinin yapılışı için gerekli olan malzemeler şu şekildedir:

  • 2 kilo mor havuç
  • 1 adet büyük baş sarımsak
  • 1 adet karnabahar
  • Yarım su bardağı elma sirkesi
  • 1 çorba kaşığı kadar kaya tuzu
  • 1 çorba kaşığı kadar toz şeker

Hazırlanışı:

Turşu hazırlanışa geçmeden önce ellere havucun rengi çıkmaması için eldiven takılmalıdır. Eller temizlendikten sonra mor havuçlar yıkanır ve daha sonrasında tıraşlanır. Havuçların dış kısmındaki yüzeyde bulunan kalıntılar vs. temizlendikten sonra havuçlar büyük halkalar şeklinde kesilir. Doğranılan havuçlar bir tencereye alınıp, yumuşayıncaya kadar haşlanır. Haşlama sırasında kullanılan su daha sonra kullanılacağı için dökülmemelidir. Haşlanmış olan mor havuçlar soğuk bir suyun içerisine alınır. Havuçlar soğuk suda beklerken sarımsakları soyulup, karnabaharları küçük parçalar olacak şekilde kesilebilir. Daha önce yıkadığımız, temiz bir cam kavanozun içerisine havuçlar konulur, daha sonrasında her yere eşit dağılacak şekilde ayarlamaya dikkat ederek sarımsak ve karnabaharlar yerleştirilir. Devamında farklı bir kapta beklettiğimiz, haşlamada kullanılan suyun içerisine sirke, tuz ve toz şeker eklenir. Tuzların iyice erimesi ve karışımın homojen bir hale gelmesi için karıştırma işlemi gerçekleştirilir. Daha sonrasında bu karışım havuçların bulunduğu kavanozların içerisinde aktarılır. Karışımı cam kavanozların içine boşalttıktan sonra kavanozların kapağı sıkı bir şekilde kapatılır ve serin bir yerde 1 hafta bekletilmeye alınır. Bir hafta sonrasında turşu tüketime hazır hale gelir.

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