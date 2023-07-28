Mor ve Ötesi grubu ile düet yapan Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap! "Bu kadar kıskanmayın"

Alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi'nin ilk kez 2003’te seslendirdiği, Şehrazat imzalı Ajda Pekkan şarkısı "Yaz Yaz Yaz" yeniden yorumlandı. Aleyna Tilki ile beraber stüdyoya giren ekip düet çalışması yaptı. Şarkının prodüksiyonunu müzik prodüktörü Kaan Arslan yaptı.

Düet çalışması yapan ekip bu haberi sosyal medya hesaplarına paylaşırken birbirlerine övgü dolu sözlerle teşekkür etti .

Aleyna Tilki sosyal medya hesabında Mor ve Ötesi gurbu ile pozlarını paylaştı. Paylaşımın altına ise şu notu düştü:

"Sizlerle birlikte çalışma fırsatım olduğu için çok gururluyum. Ben de müziklerinizi dinlerken hissettiklerimi Mor ve Ötesi ile keşfeden o milyonlarca çocuktan biriydim ve müziğinizin zamansızlığı her zaman ufkumu açtı. Çocukluğumdan beri içimde özgürleşmeyi bekleyen hayallerime, hikayeme, yapmak istediklerime destek ve umut olduğunuz için tüm kalbimle teşekkür ederim."

Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin Aleyna Tilki ile düetinin arından sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Aleyna’nın iyi bir şarkıcı olduğunu bizim söylememize gerek yok. Fakat kalıcı bir isim olacağından, ön yargılar ve kalıplar sebebiyle bazen yanlış anlaşıldığından, dikkat çekici derecede zeki olduğundan ve şu ana kadar ondan duyduklarımızdan çok daha iyilerini yapacağından bu kayıt sırasında emin olduk. Bu kaydı bir başka parlak genç müzisyene, çok değerli Kaan Arslan’a emanet ederken de, ters köşe bir düet için Aleyna’yı düşündüğümüzde de en yoğun hissettiğimiz şey güvendi: bizden daha genç, çok farklı yollarda yürüyen, ama müziğe aşık iki ayrı karaktere duyduğumuz büyük güven."

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Aleyna Tilki, Mor ve Ötesi grubu ile düetinin ardından eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi. Tilki, şu ifadelere yer verdi:

"Benim gibileri üzerseniz; bu çağda üretecek olan insanlar, sesi bin tane işlemden geçmeden şarkı çıkartamayan, sahnede canlı bile söyleyemeyen ve asıl yeteneği müzik yapmak olmayan o insanlar olacak. Şimdiden kulaklarınız armoni hatalarıyla dolu şarkılara alışmaya başladı, haberiniz olsun.

Gerçekten kulaklarınızın gelecekteki yeni üretimlerde de gerçek şeyler duymasını istiyorsanız şu an boş yere sağır taklidi yapmayın. Ülkemizde gerçekten müziği sevenlere örnek olup, ufkumuzu daima açan Mor Ve Ötesi abilerim bana destek verdiği için de bu kadar kıskanmayın."





